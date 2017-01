Meta pajjiżna jsir gżira mitlufa – ġmiel ta’ xeni

Dak li nafu dwar il-gżira Atlantis, nafuh biss minn kliem Platun, madwar 360 sena qabel Kristu.

Platun kien qal li Atlantis kienet teżisti 9,000 sena qabel żmienu. L-istorja għaddiet minn idejn poeti, qassisin, artisti, u issa National Geographic.

“Atlantis Rising” inġibdu partijiet minnu hawn Malta, u tsita’ ssewgi l-ġmiel ta’ xejn tal-producer James Cameron hawn.

Partly filmed in Malta and produced by Oscar winner James Cameron, here is the first trailer of ATLANTIS RISING – soon showing on @NatGeo pic.twitter.com/KLj9A9hPLY

