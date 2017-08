ONE Radio jiċċelebra s-26 anniversarju

ONE Radio llum jiċċelebra għeluq is-26 sena minn meta beda jxandar it-trażmissjoni għas-semmiegħa tiegħu.

F’kumment lil ONE News, il-Kap ta’ ONE Radio Clint Bajjada, sostna li jinsab kburi bl-istorja ta’ ONE Radio mhux biss għax tul is-26 sena sar l-aktar stazzjon segwit f’pajjiżna iżda għax saħansitra mill-istess stazzjon ħarġu numru kbir ta’ persuni li bdew biss bħala volontiera u llum il-ġurnata għandhom karriera ta’ suċċess mhux biss fix-xandir imma anke politika.

Isma x’kellu xi jgħid iktar hawn isfel.