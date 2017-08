Ħarġa ta’ Bolol bit-tema tal-Festi Maltin

Fi stqarrija MaltaPost ħabret li se tkun qed toħroġ sett ta’ bolol li juru statwi proċessjonali ta’ numru ta’ knejjes fil-Gżejjer Maltin. L-ewwel ħarġa tikkonsisti f’għaxar statwi ta’ Santa Marija li jinstabu fi knejjes madwar Malta u Għawdex.

Il-bolli ta’ Santa Marija se jkunu tal-ewwel f’serje li ħa tkun tifforma parti minn kollezjoni ta’ statwi proċessjonali ta’ diversi knejjes f’Malta u Għawdex. L-ewwel ħarġa tikkonsisti f’għaxar bolol, għaxar illustrated cards , u għaxar enveloppi. Klijenti li jordnaw din il-ġabra qabel it-30 ta’ Settembru 2017 se jingħataw binder mingħajr ħlas.

Il-bolli fl-ewwel sensiela ta’ ‘Maltese Festa Series’ għandhom valur nominali ta’ €0.26 kull wieħed. Printex Ltd ipprintja bil-proċess ta’ offset u l-ħarġa tikkonsisti minn 1,540,000 bolol. Din il-ħarġa se tinbiegħ f’folji ta’ 10 bolol u kull bolla hi ta’ daqs 31mm x 44mm, b’perforazzjoni ta’ 13.9 x 14.0 (comb.) b’ watermark bis-salib ta’ Malta. Kull sheet hi ta’ daqs 182mm x 115mm.

Din il-ħarġa se tkun disponibbli minn nhar it-Tnejn 14 ta’ Awwissu 2017 minn kull Fergħa Postali. Ordnijiet jistgħu jsiru mis-sit elettroniku www.maltaphilately.com, bil-posta mill-Philatelic Bureau MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, bit-telefon 2596 1740 jew permezz tal-e-mail: [email protected]