“CONGRATULATIONS FOR YOUR SUCCESS” – mexxejja Ewropej lil Joseph Muscat

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini kellhom kliem ta’ tifħir, rispett u ammirazzjoni lejn Joseph Muscat, il-Prim Minsitru ta’ Malta, wara l-aħħar rebħa elettorali.

Kienu mumenti ta’ sodisfazzjoni fi Brussell, fejn Muscat attenda għall-ħdax-il edizzjoni tal-European Development Days.

Isma’ x’qalu hawn.

Ma’ dawn ingħaqad Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew.

Congratulated PM @JosephMuscat_JM on his reelection & discussed June #EUCO. Stable leadership with @EU2017MT is good for Europe. pic.twitter.com/s8Ai35DoQM

— Donald Tusk (@eucopresident) June 7, 2017