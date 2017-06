L-ilma jiltaqa’ max-xjenza

Għall-ewwel darba f’Esplora, iċ-ċentru modern tax-xjenza, qed tittella’ wirja tal-arti għall-pubbliku biex jitkattar l-għarfien dwar l-ilma u l-importanza tiegħu għall-ħajja. Bl-isem ‘Bil-Qatra il-Qatra’, il-wirja se tkun miftuħa għall-pubbliku sas-Sibt 17 ta’ Ġunju 2017.

Il-wirja hi riżultat ta’ kollaborazzjoni bejn il-Programm tal-Ilma ta’ HSBC – Catch the Drop u Esplora, li qed titmexxa miċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija Dr. Jeffrey Pullicino Orlando. L-għan tal-esebizzjoni hi li tattira dawk l-imħuħ kurjużi, u żżidl-għarfien dwar l-oqsma ta’ STEAM li tiġbor ix-xjenza, it-tekonoloġija, l-inġinerija, u l-matematika flimkien fl-arti. Ix-xogħolijiet tal-arti ppreżentati huma riżultat ta’ proċess edukattiv immexxi mid-Dipartiment tal-Arti fi ħdan is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika.

L-isħubija bejn HSBC u Esplora wasslet biex tkun żviluppata tabella speċjali b’tagħrif viżiv dwar il-ħasil tal-idejn. Tabelli u materjali oħra viżivi huma għodda effettivi ħafna għal dawk li jbatu mill-Awtiżmu (Autism Spectrum Disorder) u huma speċjalment effettivi ma’ tfal tal-etajiet kollha biex jgħinuhom jitgħallmu ħiliet soċjali essenzjali. It-tabelli viżivi kienu approvati mill-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri bi tfal bl-Awtiżmu u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Awtiżmu (ADHD Malta). Dawn it-tabelli twaħħlu fil-postijiet kollha fejn wieħed jista’ jaħsel idejh meta jkun f’Esplora. Qed ikun ippjanat wkoll biex dawn it-tabelli jitwaħħlu f’postijiet oħra pubbliċi madwar Malta u Għawdex.

Barra minn hekk, inħoloq ktejjeb tal-kuluri ġdid li fih jinkludi l-maskot popolari tal-Programm tal-Ilma ta’ HSBC – Catch the Drop, ‘Harvey the Lifestyle Dog’. F’dan il-ktejjeb, Harvey iżur id-dinja affaxxinanti ta’ Esplora kif ukoll ikompli bil-missjoni tiegħu li jsalva l-ilma kull fejn ikun. Il-ktejjeb jinsab disponibbli għall-viżitaturi mingħajr ħlas sakemm ikun għad fadal kopji.

Sadanittant, Esplora ser tkun qed tiddedika spazju permanenti fiz-zona ta’ Eco-Life għal għadd ta’ logħob interessanti kollha bbażati fuq it-tema tal-ilma. Il-logħob kien żviluppat mill-istudenti tal-Istitut tal-Arti Kreattivi tal-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) b’kollaborazzjoni mal-Programm tal-Ilma ta’ HSBC – Catch the Drop. Il-logħob interattiv hu disponibbli fuq touch-screens f’Esplora.