Hekk kif l-elezzjoni ntemmet il-Mexxej Laburista Joseph Muscat kellu kliem ta’ grazzi għall-volontiera kollha li għendu fil-kampanja elettorali u lil dawk kollha li vvottaw għall-kandidati tal-Partit Laburista. Din kienet it-tweet li għamel Joseph Muscat mat-tokki tal-22.00 fuq Twitter:

Thanks to hundreds of volunteers in our campaign and to all those who voted for @PL_Malta. We did our best and now we await results -JM

